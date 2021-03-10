شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات أندية الدوري الألماني تتراجع بمقدار 217.5 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة الأندية الألمانية عن تراجع إيرادات أندية الدورى الألمانى (البوندزليجا) بمقدار 217.5 مليون يورو (258 مليون دولار) الموسم الماضى، بسبب تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة، في مستهل تقريرها المالى لموسم 2019- 2020، أن الأندية الـ18 في الدورى الممتاز حققت أرباحًا قُدرت بمبلغ 3.8 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 4.5% عن أرباح الموسم قبل الماضى التي بلغت 4.02 مليار يورو.

وذكرت الرابطة أن الإيرادات ارتفعت لمدة 15 موسمًا متتاليًا، لكن مع إقامة المباريات دون جمهور في آخر 9 مراحل من 34 مرحلة من المسابقة، كان انخفاض الإيرادات حتميًا، حيث قلت مبيعات التذاكر وحدها بنسبة 30% إلى 363.5 مليون يورو.

وقال كريستيان سيفرت، رئيس رابطة الأندية الألمانية: «لم يكن أحد مستعدًا لأزمة فيروس كورونا المستجد، أو يتفهم مدى تأثيرها على جميع المجالات في العالم كله، وكرة القدم الألمانية ليست استثناء». وأضاف: «من الواضح أن التداعيات الكبيرة للجائحة ستتطلب أن تستمر جمع الأندية في التصرف ببعد نظر وانضباط مالى أكثر». وذكرت الرابطة أنه مع إقامة الموسم الحالى أيضًا دون جمهور، فإن التأثير سيكون أكثر وضوحًا.

وكان سيفرت قد أكد العام الماضى أن الأندية الألمانية قد تخسر ما يقارب 2 مليار يورو بسبب الجائحة بين عامى 2020 و2022. واختتمت الرابطة تقريرها بأن أندية الدورى الممتاز والدرجة الثانية دفعت 1.4 مليار يورو كضرائب والتزامات، وأن ما يقرب من 53 ألف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في كرة القدم الألمانية.