شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والإسماعيلى في الدورى المصري الممتاز اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قمة مثيرة تنتظرها الجماهير المصرية بين الأهلى والإسماعيلى والمقررة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ووفقًا للمعلومات الأخيرة الواردة من معسكر الفريقين فإنه من المنتظر أن يخوض الفريقان المباراة بالتشكيلات الآتية:

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- جونيور أجاي

خط الهجوم: محمد شريف

أما التشكيل المتوقع لنادي الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: مصطفى فارس- محمد هاشم- مروان صحراوي- حسين السيد

الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا»- عماد حمدي- محمد عادل

الهجوم: شكري نجيب- محمد الشامي- بينسون شيلونجو