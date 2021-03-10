شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم : التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ينقذ موسم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني، ضمن منافسات إياب دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

ويرى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، أن التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سينقذ مصير ليفربول الكارثي.

وقال فينالدوم في تصريحات نقلها موسم ليفربول الرسمي: «التتويج بدوري الأبطال سينقذ موسم ليفربول ولكن الجميع يدرك صعوبة المنافس».

وكان ليفربول قد فقد اماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها حتى الآن.

وأضاف لاعب ليفربول الإنجليزي: «في بداية الموسم، كنا نطمح للمنافسة على جميع الألقاب، والتي من بينها دوري الأبطال بكل تأكيد، وهذا لم يتغير. لذا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف».

وكان ليفربول قد انتصر في لقاء الذهاب ضد لايبزيج بهدفين دون مقابل، ويلعب مباراة الليلة على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

ويذكر أن عقد فينالدوم مع ليفربول سوف ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه الرحيل لأي فريق بدون مقابل.