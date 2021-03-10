شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق في الثانية مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك التي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب استاد القاهرة بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم، على أن يتم إعلان القائمة التي ستخوض المباراة عقب نهاية التدريب مباشرة.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.