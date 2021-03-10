بشرى سارة لبرشلونة قبل قمة سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن إحصائية قد تكون مقلقة لنادي باريس سان جيرمان، ومشجعة لنادي برشلونة، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ذكرت الصحيفة أن من بين 17 هدفاً، سجلها سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، نيمار سجل منها (6)، ومويس كين (3)، أكثر من نصف أهداف الفريق الباريسي. ولن يتمكن مدرب الفريق، ماوريسيو بوكيتينو، من الاعتماد على أي من المهاجمين، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بالطبع، لا يزال لديه مبابي، الذي سجل 5 أهداف، و"هاتريك" في النتيجة 1-4 في مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو"، وعدد من النجوم على غرار الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، الذي لديه هدف في أوروبا، وماورو إيكاردي، الذي لم كثيراً هذا الموسم. وحاول نيمار الوصول إلى المباراة جاهزاً أمام الفريق الذي هرب منه في عام 2017، لكن إصابة العضلة المقربة التي تعرض لها يوم 10 فبراير (شباط)، في كان في إحدى مباريات الكأس، نصحته أخيراً بتوخي الحذر، وتوقعوا أربعة أسابيع إجازة سيتم الوفاء بها اليوم، ويوم الأحد يبدأ العمل مع المجموعة. ومع ذلك، فقد تراجع بالأمس، وتعافى بشكل فردي، وظهر بعد الحصول على الجزء الطبي، وفي فترة ما بعد الظهر تم استبعاده من قائمة واسعة من 25 لاعباً. كما لن يكون موجوداً المصاب بفيروس كورونا، مويس كين، قبل سبعة أيام في بلد مثل فرنسا، يفرض العزلة لمدة عشرة أيام، ولا خوان بيرنات، الذي أصيب لفترة طويلة بعد عملية جراحية في الركبة في سبتمبر (أيلو). الغريب أنه بسبب قرار فني، تم استبعاد حارس المرمى، ولاعب الوسط تشافي سيمونز فقط، وهو لاعب شاب سابق في برشلونة ظهر بالفعل لأول مرة في فريق باريس سان جيرمان الأول في عمر 17 عاماً.

