داليان الصيني يؤكد رحيل هامشيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

أكد داليان برو المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، أن ماريك هامشيك لن يعود للنادي وأن لاعب منتخب سلوفاكيا أنهى التعاقد بالتراضي. وانضم هامشيك إلى غوتنبرغ السويدي أمس الثلاثاء، بعقد قصير الأجل حتى أغسطس (آب)، وكشف داليان أن فترة اللاعب (33 عاماً) المحبطة في الصين انتهت. ولحق لاعب وسط نابولي السابق بالمدرب رفائيل بنيتز في الرحيل عن داليان بعد استقالة مدرب ليفربول وريال مدريد السابق في يناير (كانون الثاني) بسبب تبعات كوفيد-19. وانتقل هامشيك إلى الصين في 2019 لكنه عجز عن ترك بصمة بارزة وفشل داليان في المنافسة على لقب الدوري. وأحرز هامشيك خمسة أهداف في 45 مباراة وقدم تمريرتين حاسمتين فقط وكافح الفريق لتجنب الهبوط العام الماضي.

