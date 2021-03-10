تصريح بلهندة "الجريء" ينهي تعاقده مع غلطة سراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

أنهى نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة من طرف واحد بسبب "الإساءة لصورة النادي" و"إهانة" أعضاء بمجلس الإدارة خلال مقابلة صحافية. ووجه بلهندة انتقادات لإدارة النادي لتجاهل سوء حالة أرضية إستاد تورك تيليكوم، معقل الفريق. وقال بلهندة أن المديرين التنفيذيين للنادي اكتفوا بمشاهدة تعثر اللاعبين على أرضية الملعب المبللة والموحلة، بحسب نسخة المقابلة التي نشرها غلطة سراي. وأوضح غلطة سراي اليوم الأربعاء، أن المقابلة "سبب مقنع" لإنهاء عقده، بحسب البيان الصادر عبر حساب النادي على تويتر. وسجل بلهندة (31 عاماً) 22 هدفاً خلال 131 مباراة خاضها منذ انضمامه لغلطة سراي في 2017.

