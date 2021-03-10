شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة للمعاقين يستقبل وفد مجلس الشارقة الاستشاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل نادي الثقة للمعاقين، وفداً من لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث تأتي الزيارة ضمن أهداف مجلس الشارقة الاستشاري في التعرف بخطط وبرامج الأندية الرياضية ودعم أدوارها في المجتمع.

كان في استقبال الوفد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وكلثم عبيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة عبد الغفور علي الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، ومريم الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، وبدرية السويدي رئيس لجنة الثقافة والتنمية المجتمعية، وحيدر طالب أربيع عضو مجلس الإدارة وأحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي للنادي، بينما ضم وفد المجلس الاستشاري الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، وشريفة موسى المازمي «مقررة اللجنة»، ودكتور عبدالرحمن إلياسي، وعائشة محمد بوخاطر وشيخة إبراهيم بن جويعد ونبيلة الحمادي وإسلام الشيوي، أمين السر.

وقام وفد المجلس الاستشاري خلال الزيارة بالاطلاع على كافة المرافق وتفقد الصالات الرياضية والملاعب الداخلية والخارجية وتجول في أروقة النادي والتقى بالعاملين والقائمين على الأنشطة بجانب اللاعبين والرياضيين من ذوي الإعاقة، والتعرف إلى أهم البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي.

وثمّن الدكتور طارق طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الجهود الحثيثة التي يقدمها مجلس الشارقة الاستشاري، للنهوض بكافة قطاعات المجتمع، ومنها قطاع رياضة ذوي الإعاقة بما يحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة «نصير المعاقين» للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم لفرسان الإرادة في مختلف المجالات سواء الرياضية أو الثقافية والمجتمعية.

وأشاد الدكتور حميد السويجي الزعابي رئيس اللجنة بجهود مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وبتطور منظومة أدائهم الرياضي والاجتماعي والثقافي، وما تبذله مختلف لجان النادي من أداء متواصل لتحقيق معدلات أداء وإنجاز رياضي وخدمة لشريحة المعاقين.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت من خلال زيارة النادي إلى تعزيز جهوده وتحقيق ما ينشده من تطلعات تصبو إليها إمارة الشارقة في الارتقاء المتواصل، لدعم المعاق ودمجه في المجتمع والوصول إلى العالمية بقدرات ومواهب المعاقين الرياضية في مختلف المحافل.

