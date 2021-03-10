شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون الأفضل وكاسياس وصيفاً في القرن الـ21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم، قائمة أفضل حراس المرمى في القرن الـ21، واحتل حارس اليوفنتوس المخضرم الإيطالي جيانلوجي بوفون المركز الأول بـ330 نقطة، يليه الإسباني إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق بـ244 نقطة، وفي المركز الثالث حل التشيكي بيتر تشيك حارس تشيلسي بـ218 نقطة، يليه رابعاً حارس البايرن الألماني مانويل نوير بـ183 نقطة، ثم خامساً البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بـ130 نقطة، وفي المركز السادس فكتور فالديز حارس برشلونة السابق بـ113 نقطة.

ودخلت الصحفية الكرواتية فاني ستيبكوفيتش التاريخ بكونها أول سيدة في مجلس الإدارة التنفيذي للاتحاد، وهي التي ستقدم جوائز هذا العام بعدما أجرت أكثر من 400 مقابلة حصرية مع أفضل الرياضيين حول العالم، من ضمنهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجوم التنس روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال، ونجوم السلة كوبي براينت وباو جاسول ونجم الكرة البرتغالية لويس فيجو.