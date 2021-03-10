شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون أكاديمي تجمع «الفرسان» مع «الخوارزمي القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة الفرسان القابضة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخوارزمي القابضة، يتم بموجبها تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وتنفيذ برامج مشتركة تخدم النشء والشباب ومختلف الجهات المجتمعية، خاصة في قطاعات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل. وقع الاتفاقية سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، والبروفيسور نبيل القاضي نائب الرئيس لشؤون الأكاديمية بكلية الخوارزمي الدولية، نيابة عن الدكتور عاصم الحاج الرئيس التنفيذي لشركة الخوارزمي القابضة ورئيس كلية الخوارزمي الدولية. وأكد سلطان الكعبي على أهمية هذا التعاون مع شركة الخوارزمي القابضة، مشيراً إلى حرص شركة الفرسان على التعاون مع مختلف الجهات المجتمعية، ما يعزز من رسالة وأهداف شركة الفرسان ويدعم برامجها التنفيذية في النهوض بمختلف فئات المجتمع رياضياً وثقافياً واجتماعياً، وأكد الكعبي أن شركة الفرسان القابضة نجحت منذ انطلاق مسيرتها في تدشين قاعدة واسعة من التعامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة المشتركة، واليوم مع توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الخوارزمي القابضة يمتد هذا التعاون إلى آفاق أوسع، خاصة في ضوء ما تمتلكه الخوارزمي القابضة من رصيد خبرة يتجاوز 35 عاماً، ما يجعل التعاون بين الجانبين مثمراً لكل منهما. وأكد الدكتور نبيل القاضي اعتزاز «الخوارزمي القابضة» بهذه الشراكة، التي تفتح أمام الجانبين فرصاً لإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، التي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في رعاية النشء والشباب والأسرة بصورة عامة، موضحاً أن مجالات التعاون تتضمن تقديم مزايا من جانب الطرفين لطلبة وموظفي الخوارزمي القابضة لجميع أنشطة منتجع الفرسان، وأيضاً حاملي عضوية وموظفي شركة الفرسان القابضة في مجال التدريب والبرامج الدراسية المطروحة، وكذلك المنح الدراسية وغيرها من برامج التعليم المستمر التي تمتلك الخوارزمي الدولية رصيداً كبيراً من الخبرة الأكاديمية والتطبيقية فيها. وأوضح الدكتور نبيل أن اتفاقية التعاون، تقدم منحاً دراسية وخصومات لجميع موظفي شركة الفرسان القابضة، وأقاربهم من الدرجة الأولى في درجتي البكالوريوس والدبلوم المعتمدين من وزارة التربية والتعليم في الدولة، وكذلك البرامج المهنية والدورات التدريبية المطروحة في مركز الخوارزمي لخدمات التدريب، إضافة إلى تقديم دورات مجانية.