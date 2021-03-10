شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يلقي محاضر أخيرة على لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة أخيرة على لاعبيه في الخامسة مساء اليوم بفندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد برج العرب لخوض مباراته ضد الإسماعيلي، والتي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

ومن المقرر أن يصل الأهلي إلى إستاد برج العرب في السادسة مساءا، لخوض مباراته الهامة في مشواره بالدوري ضد الإسماعيلي، وكذلك لتكون أفضل استعداد قبل مواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراته ضد الإسماعيلي، والتي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

وستكون التشكيل المتوقع للأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايي، محمد شريف.

ويفضل موسيماني الدفع بمحمد شريف عن الاعتماد على والتر بواليا في قيادة الهجوم أمام الإسماعيلي بعد كم الفرص الكثيرة التي أضاعها الأخير في مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب الكونغولي.

فيما ينوي موسيماني الاعتماد على بيكهام في قيادة الجبهة اليسرىـ، في ظل غياب الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة.