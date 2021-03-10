شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 أهداف مميزة للإسماعيلى فى شباك الأهلى قبل كلاسيكو برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء باستاد برج العرب في الإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة، ونستعرض أبرز الارقام المميزة من تاريخ مواجهات الاسماعيلى والاهلى قبل صدام الليلة..

• الفوز الـ 400 للإسماعيلى فى الدورى كان على الأهلى يوم 2 يونيه موسم 2000 انتهى 4 / 3 بالإسماعيلية.

• الهدف الـ 100 للإسماعيلى فى الدورى العام عن طريق فتحى نافع فى مرمى الأهلى موسم 52 / 53.

• الهدف الـ 200 للإسماعيلى فى الدورى العام عن طريق صلاح أبو جريشة فى مرمى الأهلى موسم 56 / 57.

– الأهداف المميزة للإسماعيلى فى شباك الأهلى ..

• الـهدف رقم 1 للإسماعيلي كان عن طريق عوض عبد الرحمن يوم 5 فبراير 49 التى انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية.

• الـهدف الـ 10 عوض عبد الرحمن يوم 4 أكتوبر 53 التى انتهت 2 / صفر بالإسماعيلية.

• الـهدف الـ 20 أميرو يوم 20 ديسمبر 63 التى انتهت 4 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 30 على أبو جريشة يوم 7 أبريل 67 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية.

• الـ 40 محمد حازم يوم 18 ديسمبر 85 التى انتهت 3 / 4 بالقاهرة.

• الـ 50 محمد صلاح أبو جريشة يوم 1 نوفمبر 91 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية.

• الـ 60 محمد صلاح أبو جريشة يوم 3 مارس 96 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 70 عمرو فهيم يوم 20 مايو 2002 التى انتهت 4 / 4 بالقاهرة.

• الـ 80 محمد حمص يوم 1 نوفمبر 2007 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية.

• الـ 90 الغانى إيمانويل بناهينى يوم 24 يونيه 2016 التى انتهت 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة.