شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي.. شريف في الهجوم وبيكهام ظهير أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراته ضد الإسماعيلي، والتي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري.

ويتكون التشكيل المتوقع للأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايي، محمد شريف

ويفضل موسيماني الدفع بمحمد شريف عن الاعتماد على والتر بواليا في قيادة الهجوم بعد كم الفرص الكثيرة التي أضاعها الأخير في مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب الكونغولي.

فيما ينوي موسيماني الاعتماد على بيكهام في قيادة الجبهة اليسرى ضد الإسماعيلي، في ظل غياب الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى حتى الآن.

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لاعبى الفريق بشأن الحديث عن مباراة الليلة، كما وجه بيتسو نصائح كثيرة للاعبيه من أجل استعادة الانتصارات.

وخصص بيتسو موسيمانى فقرة خاصة فى تدريبات الفريق الأخيرة لتوجيه اللاعبين، خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومى، لعلاج أزمة إهدار الفرص، وتحدث المدير الفنى مع لاعبى الأهلى عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وعدم التردد وشدد لهم على ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسديد والتسجيل.

وشرح المدير الفنى للاعبى الأهلى بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وآخرها أمام فيتا كلوب الكونغولى ببطولة أفريقيا، وأكد موسيمانى أن الفرص التى تم إهدارها فى مباراة فيتا كلوب لا يمكن أن تتوافر فى مباراة أخرى ويخرج الفريق خاسراً أو متعادلاً فى النهاية.