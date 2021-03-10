شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الزمالك يرصد 100 ألف يورو راتبا شهريا لبديل باتشيكو، اللجنة الطبية بالجبلاية توافق على العمل بنتيجة مسحة كورونا لمدة 8 أيام .

اللجنة الطبية بالجبلاية توافق على العمل بنتيجة مسحة كورونا لمدة 8 أيام

وافقت اللجنة الطبية باتحاد الكرة على العمل بنتيجة المسحات التي يجريها مسئولو الأندية على لاعبيهم لمدة من 7 إلى 8 أيام، بعد قرار اتحاد الكرة تحمل الأندية تكاليف إجراء المسحات الخاصة بهم.

الزمالك يرصد 100 ألف يورو راتبا شهريا لبديل باتشيكو

حدد مسئولو نادي الزمالك ميزانية مبدئية للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد حال رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو الذي ظهرت بعض الأصوات المطالبة برحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة مما وضع الزمالك في موقف صعب في المسابقات التي يشارك بها وأهمها دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال برصيد نقطتين فقط جمعها من 3 مباريات بعد التعادل السلبي مع كل من المولودية الجزائري وتونجيث السنغالي، والخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

يخضع محمد صبحي، حارس الاتحاد السكندري، المعار من صفوف الزمالك، لجلسات ليزر لتقوية العضلة الأمامية بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

31 مارس بداية الفقاعة الطبية لبطولة العالم للسلاح

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدأ تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين والشباب، التى تستضيفها مصر شهر أبريل المقبل بداية من يوم 31 مارس الجارى.

موسيماني يحدد هوية مهاجم الأهلى فى مباراة الإسماعيلي الليلة بالدورى