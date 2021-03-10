شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي 20 مارس استعدادا لاوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر الفراعنة الصغار يوم 20 مارس الجاري في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حسم موقف وديتي جنوب أفريقيا المقرر لهما مارس المقبل، وموافقة اتحاد الكرة على استضافة جنوب أفريقيا ولعب وديتين بالقاهرة.

كما أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى وقت سابق، الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بضرورة وضع اسم أى لاعب يفكر فى ضمه للأولمبياد فى القائمة "المفتوحة" التى سيتم إرسالها بحد أقصى يوم 9 أبريل المقبل.

وأوضح فيفا فى الخطاب أن أى لاعب لن يقيد فى القائمة المفتوحة لأولمبياد طوكيو لن يكون بمقدور المنتخب ضمه فى القائمة النهائية بعد ذلك، حيث تنص لوائح البطولة على إدراج أى لاعب أو إدارى أو طبيب فى القائمة المفتوحة على أن يتم الاختيار من هذه الأسماء فقط فى القائمة النهائية للأولمبياد.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مد فترة قيد اللاعبين فى القائمة المفتوحة للأولمبياد حتى 9 إبريل المقبل لحين حسم المنتخبين المتأهلين من أمريكا الشمالية.

واستقر شوقى غريب على قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى القائمة المفتوحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر، خاصة أنه لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة المفتوحة وكذلك الأولية حتى يحتفظ بفرص انضمامه انتظارًا للقائمة النهائية.