شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يتمسك بـ شهاب الدين أحمد رغم رحيل جيل كامل من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واقعة اليوم بطلها شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق والذي تمسك به البرتغالي مانويل جوزيه فور توليه قيادة الفريق للمرة الثانية في تاريخه مع القلعة الحمراء.

وكشف شهاب الدين أحمد أنه في تصريحات لـ الخليج 365 إنه استمر مع البرتغالى مانويل جوزيه بعد توليه قيادة النادى الأهلى رغم رحيل جيل كامل من الشباب وشارك معه في بطولة أفريقيا موضحا أنه كان يلعب بصفة مستمرة مع الساحر البرتغالى إلى أن أتى الإسبانى جاريدو ورحل عن الفريق الأحمر.

وفى سياق متصل قال عفروتو في تصريحات إعلامية إن رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات جاء بسبب البرتغالى مانويل جوزيه مؤكدا أنه شعر بإحباط عندما طالب جوزيه بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الصاعدين خاصة أنه كان يُشارك قبل ها القرار.

وقال عفروتو، جوزيه سبب رحيلى عن النادى الأهلى وظلمنى بشكل كبير خلال فترة تواجدى معه بالقلعة الحمراء، لافتًا إلى أن جوزيه ظلم جيلا كاملا مع الأهلى وتسبب فى تدمير أكثر من موهبة كروية.

وأضاف عفروتو، "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب الفريق"، لكن بعدما جاء جوزيه فى الولاية الثانية له، وطالب برحيل معظم الشباب كلهم باستثناء شهاب الدين أحمد.