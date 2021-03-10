شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يهدد بواليا وهانى فى الكأس قبل مواجهة الأهلى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات شبح الإيقاف يهدد الثنائى محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى والزامبى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر فى حالة حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلى بالدوري الليلة حيث يملك كل لاعب منهما فى جعبته انذارين وفى حالة حصوله على الكارت الأصفر الثالث الليلة سوف يتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة للأهلى والتى ستكون أمام النصر فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر المقرر لها 14 أبريل المقبل .

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الإسماعيلى والأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

خاض النادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

مشوار الأهلى في الدوري حتى الآن:

الأهلى 3 / 1 مصر المقاصة

الأهلى 3/ 0 غزل المحلة

الأهلى 4 /0 الاتحاد السكندرى

الأهلى 0 / 0 وادى دجلة

سيراميكا 0 / 2 الأهلى

الأهلى 4 / 1 الإنتاج الحربى

البنك الأهلى 0 / 0 الأهلى

الأهلى 3 / 2 المقاولون العرب

بيراميدز 0 / 0 الأهلى

الأهلى 2 / 1 طلائع الجيش