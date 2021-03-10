شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والأهلى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريق الأهلي مع نظيره الإسماعيلى فباستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدورى الممتاز،ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه المواجهة..

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والاسماعيلى ؟

ج: لعب الفريقان 136 مباراة، فاز الأهلى في 70 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 37 لقاء، سجل الدراويش 116 هدفًا بينما أحرز الأحمر 203 أهداف، لعب الفريقان 113 مباراة بالدوري فقط، فاز الأهلى في 58 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 33 لقاء، سجل الأهلى 166 هدفا مقابل 92 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى.. فاز الإسماعيلى 16 مرة وتعادلا فى 17 وفاز الأهلى 22 مواجهة.

ملعب الأهلى.. فاز الإسماعيلى في 5 وتعادل 16 وفاز الأهلى 34 مباراة.

مباريات فاصلة فاز 1 خسر 2 له 5 أهداف عليه 5 أهداف.

س: ماهو موقف الأسماعيلى والأهلى فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

وخاض النادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

بينما لعب نادى الإسماعيلى حتى الآن 14 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 18 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك".

س: من يتولى إدارة قمة الاهلى والاسماعيلى تحكيمياً؟

ج: يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من أحمد حسام مساعد أول ومحمد عبد المجيد مساعد ثان ومحمود رشدي حكما رابعا والثنائي محمد الصباحي ومصطفى الشهدي للفيديو.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى الليلة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجاي.

خط الهجوم: محمد شريف.

س: ماهو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الأهلى الليلة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام الاهلى مكون من : حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان صحراوي – حسين السيد

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي – محمد عادل

الهجوم: شكري نجيب – محمد الشامي – بينسون شيلونجو