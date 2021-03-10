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اتحاد اليد يسمح للاعبة الدولية بخوض 3 مباريات أسبوعيا على الصعيد المحلي

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القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية بإتحاد كرة اليد السماح للاعبة الدولية بخوض عدد 3 مباريات أسبوعيا كحد أقصى بدلا من مباراتين بدءا من يوم 13 مارس الجارى و لنهاية الموسم الحالى2020 / 2021 .

وتضم قائمة اللاعبات الدوليات لمنتخب 2002، التى يشاركن فى مسابقات الشابات والعمومى 22 لاعبة من 7 أندية هم : ملك سعودى و مريم أسامة وأمينة هشام و نهى أيمن و فاطمة ياسر وجنى صلاح من سبورتنج .

بالإضافة إلى منة الله سيد و روان سعيد و رحمة محمد و سارة ياسر و هنا أحمد من الأهلى و شهد حسام و ياسمين وليد و نادين أحمد و كنزى حاتم و لوجين أسامة من سموحة و سارة يحيى و مريم عمر من الزمالك و أمينة محمد و مريم محمد من الجزيرة و نورا محمود من الطيران و سارة محمد علون من مدينة نصر.


تعميم اليد

 

من ناحية أخطر، مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020/2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلن من قبل. 

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز العسكرى و الأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة  القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبي فى نفس التوقيت على صالة الأول.
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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