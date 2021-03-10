شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يسمح للاعبة الدولية بخوض 3 مباريات أسبوعيا على الصعيد المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية بإتحاد كرة اليد السماح للاعبة الدولية بخوض عدد 3 مباريات أسبوعيا كحد أقصى بدلا من مباراتين بدءا من يوم 13 مارس الجارى و لنهاية الموسم الحالى2020 / 2021 .

وتضم قائمة اللاعبات الدوليات لمنتخب 2002، التى يشاركن فى مسابقات الشابات والعمومى 22 لاعبة من 7 أندية هم : ملك سعودى و مريم أسامة وأمينة هشام و نهى أيمن و فاطمة ياسر وجنى صلاح من سبورتنج .

بالإضافة إلى منة الله سيد و روان سعيد و رحمة محمد و سارة ياسر و هنا أحمد من الأهلى و شهد حسام و ياسمين وليد و نادين أحمد و كنزى حاتم و لوجين أسامة من سموحة و سارة يحيى و مريم عمر من الزمالك و أمينة محمد و مريم محمد من الجزيرة و نورا محمود من الطيران و سارة محمد علون من مدينة نصر.



تعميم اليد

من ناحية أخطر، مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020/2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلن من قبل.