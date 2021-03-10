"اتفاق وانتظار".. ماذا حدث بين عبد الحفيظ وكهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتفاق ودي حدث بين مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ ولاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" تم من خلاله الوصل لحل على عودة اللاعب للتدريبات من جديد عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي.

وكان الأهلي أصدر بيانًا رسميًا الأربعاء الماضي أعلن من خلاله إيقاف اللاعب لمدة شهر وابتعاده عن التدريبات الجماعية إلى جانب فرض عقوبة مادية تصل لـ200 ألف جنيه.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن موقف عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية تتوقف عند المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - إلى أن موسيماني سيكون قراره على الأغلب عودة اللاعب للتدريبات عقب مباراة فيتا كلوب بسبب توقف المباريات نظرًا للأجندة الدولية.

ويخوض "كهربا" تدريبات على فترتين حتى لا يتأثر مستواه البدني نظرًا لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية إلى جانب استبعاده من المباريات.

وغاب "كهربا" عن مباراة فيتا كلوب الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) إلى جانب غيابه عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري WE المصري.

المباراة الثالثة التي سيغيب عنها "كهربا" وهيّ مواجهة فيتا كلوب المقبلة والتي ستقام على ملعب "الشهداء" يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.