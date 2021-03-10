سيراميكا كليوباترا يعلن استعادة الثنائي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف محمد الشافعي استشاري التأهيل بفريق سيراميكا كليوباترا، جاهزية الثنائي كوامي بونسو وأحمد محسن للمشاركة في لقاء الزمالك والمقرر له مساء غدٍ الخميس، والذي يأتي ضمن الأسبوع الخامس عشر بمسابقة دوري we المصري.

وتعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما حيث شاركا اليوم بشكل طبيعي في التدريبات بعدما تخلص أحمد محسن من شد في العضلة الخلفية.

في المقابل، تعافى كوامي بونسو من مزق في العلضة الأمامية.

وتضم قائمة إصابات فريق سيراميكا كليوباترا كل من محمد مسعد ومحمد توني، حيث يعاني الأول من مزق في العضلة الخلفية، بينما تعرض توني لمزق في العضلة الأمامية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة، في المقابل يتصدر الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة.