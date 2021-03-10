صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة السادسة على التوالي.

وفاز صلاح بالجائزة بعد هدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت لصالح الثعالب نتيجة 3-1.

ومنذ بداية الموسم الحالي 20/21 حصل صلاح على جائزة هدف الشهر 5 مرات بشكل متتالي قبل أن يفوز بالجائزة للمرة السادسة، وجاءت على النحو الآتي:

سبتمبر: محمد صلاح (ضد ليدز يونايتد).

أكتوبر: محمد صلاح (ضد إيفرتون).

نوفمبر: محمد صلاح (ضد أتلانتا قبل الميلاد).

ديسمبر: محمد صلاح (ضد كريستال بالاس).

يناير: محمد صلاح (ضد وست هام يونايتد).

فبراير: محمد صلاح (ضد وست هام يونايتد).

جدير بالذكر أن مو يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا متفوقًا على هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد حيث سجل كل منهم 16 هدفا.