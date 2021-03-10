باريس سان جيرمان الأقرب وبرشلونة يبحث عن معجزة

المنامة - ياسر ابراهيم - يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بعدما وضع قدماً في ربع النهائي، إلا أن أي خطوة ناقصة أمام برشلونة الاسباني المنتشي بنتائجه المحلية قد تغير المعادلة.



في مباراة الذهاب، ألحق باريس سان جيرمان خسارة مذلة ببرشلونة (4-1) في عقر داره على ملعب "كامب نو" بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي صاحب الـ"هاتريك".



ويجد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو نفسه في موقع مؤاتٍ للعبور إلى ربع النهائي لكن عليه التنبه من الانتكاسة المحلية الصغيرة بعد التألق القاري عندما سقط بهدفين نظيفين أمام موناكو في الدوري.



ولكن نادي العاصمة الفرنسية نجح من ذلك الحين بالعودة للسكة الصحيحة بانتصارين على ديجون وبوردو وبقي على بعد نقطتين من المتصدر ليل، قبل أن يعبر الى الدور ثمن النهائي من الكأس على حساب بريست.



وينشد الفريق الباريسي في لقاء الإياب الخروج من المباراة ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي وعدم السماح لبرشلونة بتكرار الريمونتادا التاريخية في العام 2017 أمامه وفي الدور ذاته، عندما فاز "بي أس جي" برباعية نظيفة ذهاباً قبل أن يسقط بريمونتادا تاريخية لبرشلونة 6-1، لكن المفارقة هذه المرة أن لقاء العودة سيقام في "بارك دي برانس".



ويغيب عن سان جيرمان البرازيلي نيمار بحسب ما أعلن النادي اليوم "سيواصل التدريب الفردي، وسيكون هناك تقرير جديد عن حالته في الأيام المقبلة".كما يغيب مويز كين لإصابته بكوفيد-19، والإسباني خوان برنات لإصابة في ركبته.



أما من جانب برشلونة، على الرغم أنهم يدركون أن المهمة تتطلب معجزة كبيرة، إلا أن الأمل يبقى موجودًا لاسيما بعد أن حقق الفريق "ريمونتادا" صغيرة أخرى بتعويض تأخره 2-صفر ذهابًا في نصف نهائي كأس إسبانيا أمام إشبيلية إلى فوز 3-صفر إيابًا بعد التمديد الأسبوع الفائت.



وسيغيب كل من جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو عن التشكيلة بحسب ما أعلن النادي الكتالوني اليوم.



وقال الهولندي رونالد كومان مدرب النادي الكاتالوني "العودة من تأخر 1-4 هي مهمة صعبة ...إضافة إلى أنهم يملكون فريقًا كبيرًا"، مستطردًا "خلال المباراة، سنرى ما إذا كانت هناك فرصة للعبور".



وستكون أول مباراة لبرشلونة أمام عيني الرئيس الجديد-القديم جوان لابورتا الذي أعيد انتخابه الأحد، هو الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين 2003 و2010 وهندس التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق جوزيب غوارديولا.



ويحقق برشلونة نتائج رائعة محليًا مع 10 انتصارات في آخر 11 مباراة في الدوري وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الليغا للمباراة السادسة عشرة تواليًا، وهو لم يخسر محليا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي سوى مرة واحدة خلال 17 مباراة، كانت أمام إشبيلية في ذهاب الكأس.



أرقام هامة قبل المواجهة



- فاز باريس في مباراتين من آخر 3 مباريات ضد برشلونة في دوري الأبطال (خ1)، بقدر ما حققه من انتصارات في أول 8 مواجهات (ف2 ت3 خ3).



- ستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في حديقة الأمراء منذ 2017 عندما حقق باريس أكبر فوز له على أرضه في مباراة إقصائية بدوري الأبطال (4-0) وتلقى برشلونة أكبر خسارة له أيضاً بالأدوار الإقصائية خارج أرضه في البطولة بالتساوي مع خساراته (0-4 ضد ليفربول 2019 وبايرن ميون 2013).



- فاز برشلونة مرةً واحدة فقط في آخر 9 مباريات خارج أرضه في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال (ت3 خ5)، فاز على مانشستر يونايتد 1-0 عام 2019. سجّل 3 أهداف فقط في هذه المباريات الـ9 وفشل بالتسجيل في 6 مباريات منها.



- إن سجّل كيليان مبابي في هذه المباراة فسيصبح أصغر لاعب يصل لـ25 هدفاً في دوري الأبطال بعمر (22 عاماً و80 يوماً). أصغر لاعب سجل 25 هدفاً هو ليونيل ميسي عندما حقق هذا الإنجاز بعمر 22 عاماً و286 يوماً في أبريل 2010 ضد آرسنال.



- سجل كيليان مبابي ثلاثية ضد برشلونة ذهاباً، لكن لم يسبق لأي لاعب أن سجل أكثر من 3 أهداف ضد برشلونة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.



- أنهى ليونيل ميسي مبارياته بدوري الأبطال في الجانب الخاسر في 4 من 75 مباراة سجل خلالها بالبطولة، لكن نصف هذه الهزائم كانت أمام باريس سان جيرمان (1-4 في مباراة الذهاب و2-3 عام 2014 في حديقة الأمراء).

المصدر: بي ان سبورت

