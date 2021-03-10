الامارات | لاعبة أميركية تقصي التشيكية بليشكوفا من "تنس دبي" في 53 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة أميركية تقصي التشيكية بليشكوفا من "تنس دبي" في 53 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس السيدات، سلسلة مفاجآتها بخسارة المصنفة الثانية في البطولة والسادسة عالمياً التشيكية كارولينا بليشكوفا، أمام الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة 36 على العالم، بمجموعتين دون رد (6-0 و6-2)، في مباراة امتدت لـ 53 دقيقة، ضمن الدور 16 في منافسات النسخة 21 المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، والممتدة حتى السبت المقبل، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار.

وانضمت بليشكوفا، إلى قائمة المصنفات اللواتي ودعن مبكراً منافسات نسخة 2021، في قائمة ضمت ثلاثة من حاملات لقب الأعوام الماضية، تتقدمهن المصنفة الأولى في البطولة والخامسة عالمياً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المتوجة في دبي عامي 2017 و2018 والتي خسرت أمس في الدور الثاني أمام الروسية سفتلانا كوزنتسوفا، وأتبعت بإعلان بطلة 2013 والمصنفة 10 عالمياً التشيكية بيترا كفيتوفا انسحابها من المنافسات بسبب إصابة تعرضت لها أثناء مواجهتها السويسرية جيل تيشمان.

واستكملت المفاجآت اليوم بسقوط المصنفة 12 على العالم وبطلة 2019 السويسرية بليندا بنيشيتش التي ودعت بدورها من الدور 16 بخسارتها أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة 88 والتي تشارك ببطاقة دعوة.

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