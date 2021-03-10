الامارات | بعد غياب 13 عاماً.. بطاقة دعوة تعيد رافائيل نادال إلى "تنس دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 13 عاماً.. بطاقة دعوة تعيد رافائيل نادال إلى "تنس دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة العليا لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن مشاركة المنصف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال، في بطولة دبي للاعبين المحترفين، وذلك ببطاقة دعوة وجهت للنجم الإسباني للمنافسة على لقب النسخة 29 المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس الجاري، لينهي فترة غيابه عن أروقة البطولة لمدة 13 عاماً، وتحديداً منذ خسارته في ربع نهائي نسخة 2008 أمام الأميركي أندري روديك (7-6 و6-2).

وأكد مدير بطولات "سوق دبي الحرة" للتنس" صلاح تهلك أن "مشاركة رافائييل نادال إلى جانب السويسري روجيه فيدرر، في النسخة 29، يعد مكسباً كبيراً للبطولة، ويعزز من مكانتها كواحدة من أهم بطولات التنس على اجندة الاتحاد الدولي ورابطة محترفي التنس".

وقال تهلك لـ "الإمارات اليوم": "إن عودة نادال إلى بطولة دبي بعد غياب دام 13 عاماً، يمثل دفعةً قوية للبطولة من جهة، ويؤكد المكانة التي تحظى بها (تنس دبي) على صعيد كبار نجوم اللعبة من جهة أخرى"، موضحا أن "العامل الرئيسي في عودة نادال للمشاركة هو السمعة الجيدة التي تتمتع بها الإمارات في الكفاءة التنظيمية العالية لبطولاتها من جهة، بجانب الريادة العالمية في الفترة الحالية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وتصدرها دول العالم في معدلات تلقي اللقاء والإجراءات الاحترازية".

وتعد مشاركة الإسباني نادال في نسخة 2021، الرابعة له تاريخياً في بطولات "تنس دبي"، بعد أن سجل ظهوره الأول في نسخة 2004، وأتبعها بالفوز بلقب نسخة 2006 في مباراة ماراثاونية فاز فيها على السويسري روجيه فيدرر بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و6-4 و6-4)، قبل أن يكفي في مشاركتيه الأخيرتين 2007 و2008 بالوداع من الدور ربع النهائي.

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