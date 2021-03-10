حازم إمام ينتقد لجنة إدارة الزمالك بسبب باتشيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتقد لجنة إدارة الزمالك بسبب باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن رحيل البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي.
وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية:«قرار رحيل باتشيكو، في هذا التوقيت قرار خاطئ، خاصة أن الفريق مقبل على مباراتي سيراميكا والترجي التونسي»، مؤكدا: «التوقيت في إتخاذ القرار أهم من القرار نفسه، لأنه هو الذي يحدد نجاح التجربة أو فشلها».
وأضاف: «باتشيكو، ليس مدربًا سيئًا، كما يزعم البعض، وإذا كان هناك مشاكل في أوضة اللبس، استعين بأشخاص تستطيع مساعدة المدرب البرتغالي على النجاح بدلًا من الإطاحة به».
وواصل: «التعاقد مع كارتيرون، ليس هو الخيار الأمثل، خاصة أن الفريق الأبيض لديه مباراة مصيرية أمام الترجي التونسي بعد أسبوع في بطولة أفريقيا»، موضحًا: «كان من الأفضل أن تنتظر إدارة الزمالك، لما بعد مباراة الترجي، وتحسم مصير باتشيكو».
وواصل :«هل أي مسؤول في الزمالك، استعان برأي أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة أو عبدالحليم على، مدير الكرة، وسألهما عن رأيهما في رحيل المدرب في هذا التوقيت الصعب، ماذا لو فاز الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، هل سيرحل المدير الفني أيضًا».
وأوضح :«بالتأكيد باتشيكو، لديه بعض الأخطاء، على رأسها رحيل بعض اللاعبين مثل عمر السعيد ومصطفي فتحي، ولكن هذا لا يعني رحيله»
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