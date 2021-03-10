شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتقد لجنة إدارة الزمالك بسبب باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن رحيل البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية:«قرار رحيل باتشيكو، في هذا التوقيت قرار خاطئ، خاصة أن الفريق مقبل على مباراتي سيراميكا والترجي التونسي»، مؤكدا: «التوقيت في إتخاذ القرار أهم من القرار نفسه، لأنه هو الذي يحدد نجاح التجربة أو فشلها».

وأضاف: «باتشيكو، ليس مدربًا سيئًا، كما يزعم البعض، وإذا كان هناك مشاكل في أوضة اللبس، استعين بأشخاص تستطيع مساعدة المدرب البرتغالي على النجاح بدلًا من الإطاحة به».

وواصل: «التعاقد مع كارتيرون، ليس هو الخيار الأمثل، خاصة أن الفريق الأبيض لديه مباراة مصيرية أمام الترجي التونسي بعد أسبوع في بطولة أفريقيا»، موضحًا: «كان من الأفضل أن تنتظر إدارة الزمالك، لما بعد مباراة الترجي، وتحسم مصير باتشيكو».

وواصل :«هل أي مسؤول في الزمالك، استعان برأي أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة أو عبدالحليم على، مدير الكرة، وسألهما عن رأيهما في رحيل المدرب في هذا التوقيت الصعب، ماذا لو فاز الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، هل سيرحل المدير الفني أيضًا».

وأوضح :«بالتأكيد باتشيكو، لديه بعض الأخطاء، على رأسها رحيل بعض اللاعبين مثل عمر السعيد ومصطفي فتحي، ولكن هذا لا يعني رحيله»