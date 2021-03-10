شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنائب العام يطلب التحقيق مع أعضاء اللجنة الأوليمبية وإلزامهم بتقديم «إقرارات ذمة مالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ببلاغ للمستشار حماده الصاوي النائب العام ضد اللجنة الأوليمبية المصرية بكامل أعضائها، أكد فيه عدم صلاحية اللجنة نظرا لوجود تجاوزات مالية لبعض أعضائها وإتهامات ضدهم بالإستيلاء على المال العام، وطلب عدم الإعتداد بما أصدرته اللجنة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك واصفاً ذلك بأنه «بياناً» عن اللجنة ولا يعد قرارا أو حكم محكمة يمكن الإستناد إليه فيما أتخذ من إجراءات قبل النادي على حد ما نص عليه البلاغ.

قال مقدم البلاغ رجب أحمد رواش أنه بصفته عضو بالجمعية العمومية لنادي الزمالك أن الرياضة المصرية تمر بمرحلة من أصعب المراحل لأنه منذ صدور قانون الرياضة وإنتقال صلاحية الفصل في الشؤون الرياضية إلى اللجنة الأوليمبية تحول القانون إلى أداة تحول كل ما هو باطل إلى حق أصيل، فأصبح للجنة كافة الصلاحيات في إعتماد أي لائحة والتعديل والحذف منها لتخرج بلوائح «تفصيل» وفقا للأهواء- وفقا لما جاء بالبلاغ.

وأضاف رواش في بلاغه أن ما صدر من اللجنة الأوليمبية ضد نادي الزمالك ليس قرارا معتمدا من مجلس إدارة بالإجماع وليس حكم محكمة، فوفقا للقانون لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد نادي الزمالك إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي.

وطلب رواش فتح تحقيق مع أعضاء اللجنة الأوليمبية جميعهم وإلزامهم بتقديم إقرارات ذمة مالية مشيرا إلى أن اللجنة تدمر نادي الزمالك الذي يمثل نصف النشاط الرياضي في مصر.