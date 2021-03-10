شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تغييرات ستحدث داخل نادي الزمالك خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستمر حتى الأن في منصبه مع الفريق الأبيض.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية: «باتشيكو، حتى الأن مستمر في قيادة الفريق الأبيض، ولم تتم إقالته من تدريب الفريق».

وأضاف: «هناك بعض التغييرات ستحدث داخل نادي الزمالك خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها فريق الكرة في المباريات الماضية».

وتابع: «الزمالك أصبح موقفه صعبًا للغاية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهذا على عكس النادي الأهلي، الذي مازالت حظوظه قوية في التأهل للدور المقبل».

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي، اقترب من تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، خلفًا لباتشيكو.

وكان كارتيرن، سبق له تولي منصب المدير الفني للزمالك، في الموسم الماضي واستطاع أن يقود الفريق للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، قبل أن يرحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.