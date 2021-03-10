شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تغييرات ستحدث داخل نادي الزمالك خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستمر حتى الأن في منصبه مع الفريق الأبيض.
وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية: «باتشيكو، حتى الأن مستمر في قيادة الفريق الأبيض، ولم تتم إقالته من تدريب الفريق».
وأضاف: «هناك بعض التغييرات ستحدث داخل نادي الزمالك خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها فريق الكرة في المباريات الماضية».
وتابع: «الزمالك أصبح موقفه صعبًا للغاية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهذا على عكس النادي الأهلي، الذي مازالت حظوظه قوية في التأهل للدور المقبل».
يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي، اقترب من تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، خلفًا لباتشيكو.
وكان كارتيرن، سبق له تولي منصب المدير الفني للزمالك، في الموسم الماضي واستطاع أن يقود الفريق للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، قبل أن يرحل لتدريب فريق التعاون السعودي.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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