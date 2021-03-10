شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لضم الإسماعيلي لضحاياه في الدوري المصري الممتاز.. والدراويش يرفع راية التحدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق الإسماعيلي اليوم الأربعاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثاني ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم السادس على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة ضد الإسماعيلي برصيد 24 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات، دون خسارة أي مباراة.

ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة الـ27 والوصول للمركز الثاني بدلا من توجده في المركز الثالث حاليًا، وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتًا برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

ونجح الأهلي في هز شباك منافسيه 21 مرة خلال المباريات الماضية، كما يحتل صدارة هدافي الدوري كل من محمد شريف ومحمود عبدالمنعم «كهربا» من الأهلي برصيد 4 أهداف، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فقط.

الإسماعيلي

يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم، ليرتقي في ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في ترتيب الجدول، برصيد 10 نقاط.

ونجح لاعبو الإسماعيلي في تسجيل 12 هدف، خلال 14 مباراة خاضها الفريق حتى الان في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 118، في تاريخ مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الفريقان في 117 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 61 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 34 لقاء.