شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين مباراة بيراميدز ونكانا بخطة «الدوائر الأمنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا والمحدد لها السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة المباراة من بدايتها حتى نهايتها بخطة «الدوائر الأمنية»، مع تأمين طاقم التحكيم بقيادة البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.