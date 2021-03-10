شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لمسحة «كورونا».. والفريق يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق أسوان، في بطولة الدورى، والتى ستقام يوم الجمعة المقبل.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز في الفترة الحالية وعدم الانشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة أسوان، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لاقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق في رصيده حاليا 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى في ترتيب جدول المسابقة.

ويؤدى الفريق تدريباته بشكل كامل بعد استعادة الخماسى الغائب عن مواجهة الجونة الماضية حسام حسن وأحمد جمال ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل ومحمود حليمو والذين يضع عليهم المدير الفنى آمالا كبيرة في الدخول للمربع الذهبى من بوابة أسوان، خاصة أن اللاعبين لديهم رغبة حقيقية في التواجد مع الأربعة الكبار هذا الموسم.

هذا ويدخل الفريق معسكرا غدا في أحد الفنادق بالإسكندرية عقب انتهاء تدريب الغد والذى سيقام في الثالثة عصرا على ملعب النادى.

ويحتل سموحة المركز العاشر في بطولة الدورى العام برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبى الذي يحاول سموحة المنافسة على أحد المراكز المتقدمة في جدول المسابقة.