شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد : تعادل الإسماعيلي مع الأهلي مثل الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي على صعوبة مواجهة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وحيد في تصريحات تليفزيونية: «نرى أن مواجهة الأهلي تعتبر قمة حقيقية، فالأحمر يعتبر من أكبر الأندية في القارة الأفريقية وفي العالم بالوقت الحالي».

وأضاف علاء وحيد : «المباراة بالنسبة لفريق الإسماعيلي لا تقبل القسمة على اثنين، فالتعادل سيكون مثل الهزيمة أمام الأهلي في ظل وضع الفريق بالدوري هذا الموسم».

وتابع وحيد : «لدينا ثقة كبيرة بتقديم أداء جيد أمام الأهلي، وخوض مباراة قوية، وتخطي المرحلة الصعبة الحالية التي نعاني خلالها من كم كبير من الإصابات والغيابات».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يبذل مجهوداً كبيراً لتطوير الأداء الفني للاعبين، كما نطلب منه باستمرار ضرورة العمل على تحسين النتائج، واختتم «هناك بند في عقد المدير الفني للفريق يجعله مطالبا بمتابعة عناصر قطاع الناشئين وترشيح أفضل العناصر للفريق الأول.