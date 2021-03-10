شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سوريا يستدعي مدافع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد السوى لكرة القدم خطاباً رسميًا إلى نادي الاتحاد السكندري، يطلب فيه استدعاء عمرو الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، للانضمام لصفوف منتخب بلاده.

ومن المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين وديتين مع منتخب بلاده وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد السوري، المباراة الودية الدولية الأولى أمام منتخب البحرين في المنامة يوم 25 مارس الحالي، المباراة الودية الدولية الثانية أمام منتخب إيران في طهران يوم 30 مارس.

وكان نادي الاتحاد السكندري تعادل سلبيًا مع غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الفريق السكندري لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.