شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سوريا يستدعي مدافع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد السوى لكرة القدم خطاباً رسميًا إلى نادي الاتحاد السكندري، يطلب فيه استدعاء عمرو الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، للانضمام لصفوف منتخب بلاده.
ومن المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين وديتين مع منتخب بلاده وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد السوري، المباراة الودية الدولية الأولى أمام منتخب البحرين في المنامة يوم 25 مارس الحالي، المباراة الودية الدولية الثانية أمام منتخب إيران في طهران يوم 30 مارس.
وكان نادي الاتحاد السكندري تعادل سلبيًا مع غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الفريق السكندري لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954