شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم : اهتزاز مستوى الأهلي طبيعي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد أبومسلم الظهير الأيسر السابق للأهلي والإسماعيلي على صعوبة مواجهة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أبومسلم في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي يتواجد في مركز لا يليق به في جدول الدوري، وأيضا الأهلي تعثر في المباراة الماضية أمام فيتا كلوب قاريا».

وأضاف: «الإسماعيلي يحتاج بشدة للتعاقد مع عناصر تليق بالنادي ويكون لديها القدرة على تحمل الضغوطات والصعوبات ولذلك يجب أن تكون الصفقات على قدر الفريق وطموحاته.

وتابع، اهتزاز مستوى الأهلي أمر طبيعي بعد وصول الفريق للعالمية وحصد برونزية مونديال الأندية، ولكن الأحمر قادر على العودة بقوة. وواصل: «هناك أزمة كبيرة في

الأهلي بمركز الظهير الأيسر خلال لقاء الإسماعيلي، في ظل غياب الثلاثي على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف عن المواجهة، وأرى أن الأنسب للمشاركة أكرم توفيق أو أحمد رمضان بيكهام.

واختتم: «الأهلي لديه مشكلة في الخط الأمامي بسبب غياب الثقة عن بعض اللاعبين، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة محمد شريف.