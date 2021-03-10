شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام : موسيماني مطالب بحل هذه الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماهر همام لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على صعوبة مواجهة اليوم الأربعاء بين الفريق الأحمر والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وقال همام في تصريحات تليفزيونية: المواجهة تعتبر قوية. الأهلي يحتاج العودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر الأفريقي الأخير أمام فيتا كلوب.

وأضاف همام : «موسيماني مطالب بسرعة إيجاد حلول لأزمة إهدار الفرص السهلة، بعد ضياع ما يقرب من 15 فرصة في لقاء فيتا كلوب. سيكون من الصعب تكرار ذلك في المباريات المقبلة».

وتابع: «أخشى على الجبهة اليسرى للأهلي في مواجهة الإسماعيلي، حيث لم يشارك أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيسر من قبل، كما أن غياب الثلاثي معلول ووحيد وأشرف سيكون مؤثرا».

واختتم همام : «مواجهات الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون ممتعة عبر تاريخها وتشهد منافسة قوية، كما أن ظروف الدراويش حاليا في جدول الدوري تزيد من صعوبة اللقاء».