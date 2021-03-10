الأهلي يفوز على الشمس في دوري كرة الماء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الشمس في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 8-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة في حمام سباحة نادي هليوبوليس، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة التي سيطر عليها تماما، لينجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات اللاعبين.
ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، إخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا.
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