شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الشمس في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 8-3، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأقيمت المباراة في حمام سباحة نادي هليوبوليس، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة التي سيطر عليها تماما، لينجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات اللاعبين.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ‏ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، ‏مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا، وعمرو ممدوح، المدير ‏الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، إخصائي تأهيل، ‏والحسن محمد طبيبًا.‏