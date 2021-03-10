شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق: يجب ألا نشعر بالخوف عند مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الهولندي مارك فوتا، المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي عن ذكرياته عند مواجهة الأهلي قائلاً: «كان الأهلي يقدم أداءً متميزًا هذه الفترة».

وقال فوتا في تصريحات تليفزيونية: «كنا نحاول الفوز على الأهلي وكان الأهلي يمتلك لاعبين متميزين حينها مثل عبدالله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد على وشادي محمد».

وتابع فوتا: «يجب ألا يشعر فريق الإسماعيلي بالخوف عند مواجهة الأهلي اليوم».

وأضاف: «يعاني الإسماعيلي من عدم وجود الروح القتالية، وكذلك انتشار الإصابات وسط صفوفه، كما أنه يفتقد وجود هداف، وجودة اللاعبين خاصة الأجانب».

واختتم حديثه: «أنا سعيد بقيادتي فريق الإسماعيلي فترة من الزمن، وكنت قريب من العودة مرة أخرى شهر ديسمبر الماضي ولكننا لم نصل لاتفاق».

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركزالـ16 في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.