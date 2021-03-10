شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البطولة العمالية تواصل إثارتها للأسبوع الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت بنجاح، منافسات الأسبوع الخامس للبطولة الرياضية العمالية الرابعة التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة نحو 1000 لاعب، وشهدت منافسات هذا الأسبوع التي تابعها سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، إقامة 12 مباراة في كل من كرة القدم والسلة والكريكت، في حين تم تأجيل منافسات لعبة الهوكي للأسبوع المقبل، أما الطائرة فستبدأ قريباً، وتراعي البطولة جميع الاشتراطات الوقائية التي تم إقرارها في الألعاب الرياضية في الدولة.

وأعرب سالم يوسف القصير، عن إعجابه بالمستوى المتميز للمنافسات، مشيراً إلى أن الهيئة تأمل أن تضع الأندية هذه البطولة تحت المجهر من أجل البحث عن مواهب، خاصة في كرة القدم والسلة والطائرة، إضافة إلى الهوكي والكريكت، ما يؤكد التواصل الرياضي بين مؤسسات المجتمع، ويبرهن في الوقت نفسه على وجود مواهب حقيقية من المقيمين على أرض الدولة تبحث فقط عن الدعم والرعاية والاهتمام.

وتابع رئيس هيئة تطوير معايير العمل: «تطور البطولة بشكل ملحوظ في هذه النسخة الرابعة، وبروز مواهب يمكن أن يسهم في رفد رياضة الإمارات بلاعبين متميزين يمكن للأندية ضمهم إلى صفوفها، الأمر الذي يجعل من البطولة العمالية إضافة هامة إلى المشهد الرياضي العام في الدولة»، معرباً عن ترحيب الهيئة بالمهتمين باستكشاف المواهب الرياضية، الذين نرحب بالتواصل معهم ودعوتهم لحضور هذه الفعاليات الرياضية.

أما عن نتائج الأسبوع الخامس، فقد جاءت كالتالي: في كرة القدم، تعادل فريقا فاست والكوماندوس 1-1، وحقق الاتحاد الأوروبي فوزاً كبيراً على مركز هلا الطبي 4-1، وكذلك فعل فريق ذا بيرجيري الذي فاز على مجموعة إنجازات 4-1 وحقق النتيجة نفسها فريق أدنوك الذي فاز على فريق هيئة الشارقة للآثار 4-1، أما جمعية الشارقة التعاونية ففازت على فريق دي إكس بي 3-0.

وفي كرة السلة فاز فريق أوراجون على بيسداك 20-0 وفريق أدنوك على جمعية الشارقة التعاونية 60-47 وفاز بلوسومينج على أبوشغارة 50-46.

وفي الكريكت فاز فريق أدنوك الشارقة على فريق تيم أو بي إس، ونظيره أدنوك عجمان على بلدية الذيد، وهيئة آثار الشارقة على أدنوك دبي وجمعية الشارقة التعاونية على بلدية الذيد.