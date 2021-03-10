شكرا لقرائتكم خبر عن 45 يوماً تفصل روبينيو عن السجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت محكمة الاستئناف في مدينة ميلان الإيطالية الحكم الصادر بحق نجم الكرة البرازيلية روبينيو لـ9 سنوات، وصديقه ريكاردو فالكو بتهمة اغتصاب فتاة ألبانية (23 عاماً) أثناء حفل في ميلان عام 2013 عندما كان روبينيو لاعباً في فريق إي سي ميلان.

ولا يملك فريق الدفاع عن روبينيو الآن سوى 45 يوماً للتقدم باستئناف أخير للحكم وفي حال فشله سيتوجب على المهاجم البرازيلي الامتثال للحكم، وتشكل كبوة روبينيو في حال دخوله السجن ثاني حادثة سجن لنجم برازيلي سابق في الميلان بعد رونالدينيو الذي دخل السجن بتهمة تزوير جواز السفر، لكن 9 سنوات في السجن لا تقارن بالأشهر التي أمضاها رونالدينيو في فندق 5 نجوم.