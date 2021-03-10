شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي للرجل الحديدي تنطلق في شارع جميرا الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الساعة السابعة صباح الجمعة المقبل، منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) التي تقام في شارع جميرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمشاركة نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة.

وتبدأ منافسات البطولة بسباق السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا في الساعة السابعة صباحاً، وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتر في مضمار الجري على امتداد الشاطئ.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مساء الأربعاء مؤتمراً صحفياً، تحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الحاج مدير البطولة وأبرز المتسابقين في البطولة، وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة، كما تم شرح المناطق التي تتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.

وقال خالد العور: «نرحب بكافة المشاركين في البطولة من أبطال العالم والمحترفين الذين يحرصون على القدوم إلى دبي من مختلف دول العالم والمشاركة في هذه البطولة العالمية (بطولة دبي للرجل الحديدي) التي تعد من أهم البطولات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ومن أبرز الفعاليات التي تروج لمشروع جميرا السياحي، ومحمية المرموم الطبيعية، حيث تقام منافسات السباحة والجري بها في شارع جميرا فيما يمر الدراجون في سباق الدراجات الهوائية من منطقة محمية المرموم الطبيعية».

وأضاف خالد العور: «سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات كافية بين المتسابقين، كما سيتم إلزام جميع المشاركين والمنظمين بلبس الكمامات طوال وقت البطولة، كما تم التأكد من خلو جميع المشاركين والمنظمين والعاملين في البطولة من فيروس"كوفيد -19" بعد إجراء فحوص للجميع دون استثناء».

واختتم العور: «لقد أصبحت دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون، نظراً لوجود الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة المصممة بأحدث المعايير الدولية من مختلف المناطق التي تسمح بممارسة رياضة الدراجات الهوائية، رياضة الجري بأمان وانسيابية، فوجود البنية التحتية الرياضية القوية في دبي أدى إلى انتشار ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار، وهو الهدف الذي نسعى إليه، لجعل مجتمعنا مجتمعاً صحياً ونشيطاً وسعيداً، ونتمنى التوفيق للجميع، وأن تشهد البطولة تحطيماً للأرقام القياسية العالمية».

وقال أحمد الحاج مدير البطولة: «أصبحت هذه البطولة الدولية الكبيرة، محطة مهمة تستقطب مشاركة نخبة الرياضيين العالميين، كما يشارك فيها رياضيون من داخل الدولة ومن دول المنطقة، إضافة إلى رياضيين يسافرون آلاف الكيلومترات من مختلف الدول للحضور والتنافس في دبي، كما يسرنا وجود أبطال سيتنافسون على الفوز بفئات النسخة السادسة وفي مقدمتهم السويسرية دانيلا ريف بطلة العالم في بطولات أيرون مان خمس سنوات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2019، ومواطنتها إيموجين سيموندس حاملة لقب النسخة الخامسة من البطولة، ومن الرجال البلجيكي بيتر هيميرك، والسويسري آيس رويدي ويلد».

وأضاف الحاج: «أكملت اللجنة المنظمة جميع الترتيبات لتنظيم الحدث ومسارات الرياضيين، وتم التنسيق مع كافة الجهات الرسمية بخصوص الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ومسارات الطرق والإشراف الطبي».