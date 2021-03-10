بعد صدمة بورتو والخروج من دوري الأبطال.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قد يضطر كريستيانو رونالدو إلى التخطيط للرحيل عن صفوف يوفنتوس، بعد وداع السيدة العجوز لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، وكذلك أزمة راتبه الضخم التي يسعى البيانكونيري من التخلص منها بتخفيضه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وودع فريق يوفنتوس منافسات النسخة الحالية من دورى أبطال أوروبا رغم فوزه على ضيفه بورتو البرتغالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة الحاسمة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل اليوفى.

ونجح بورتو في حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال بمجموع المباراتين 4-4 متفوقا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، حيث كان يوفنتوس خسر مباراة الذهاب بالدور ثمن النهائى خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

​أخبار كريستيانو رونالدو اليوم

وسجل يوفنتوس خسائر بلغت ما يعادل 97.5 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الموسم، ومع حصول اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا على مبلغ مذهل قدره 540 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى عام 2022، قد يضطر يوفنتوس إلى الاستغناء عن رونالدو ليغادر قبل عام واحد من انتهاء العقد.

وينشر "اليوم السابع" أهم 5 خيارات أمام رونالدو في حال قرر الرحيل عن اليوفي نهاية الموسم:

1- إغراءات باريس سان جيرمان

الخيار الأول.. باريس سان جيرمان العملاق الفرنسي أحد الأندية الأوروبية القليلة التي يمكنها تلبية رغبات رونالدو فيما يخص الراتب، ومع وجود شكوك حول مستقبل كيليان مبابي ونيمار، قد لا يكون صفقة رونالدو قصيرة الأجل غير واردة.

وتم ربط باريس سان جيرمان برونالدو في الماضي بتكهنات بأن وكيله خورخي مينديز قد التقى سابقًا بالمدير الرياضي للفريق الباريسي ليوناردو، وقد يؤدي رحيل كيليان مبابي المحتمل إلى انتقال رونالدو إلى الفريق الفرنسي.

2- الحنين للبدايات مع مان يونايتد

الخيار الثاني.. قد يجد رونالدو إغراء العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد إذا تلقى عرضا مناسبا بحيث لا يمكن رفضه، وتم ربط الشياطين الحمر بإمكانية جلب نجمهم السابق وسيكونون مهتمين بالتحدث إلى رونالدو بشأن صفقة محتملة.

المدرب أولى جونار سولشاير يبحث عن مهاجم جديد بعد فشل ضم جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، ومع تسجيل الدون 20 هدفًا في 20 مباراة في الدوري الإيطالي، أثبت رونالدو أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

3- مغامرة جديدة في أمريكا

الخيار الثالث.. تحدث ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي بالفعل عن رغبته في ضم لاعبين من عيار رونالدو وليونيل ميسي، وتحدث رونالدو نفسه عن إغرائه بإنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين.

4- تجربة اللعب في الصين

الخيار الرابع.. إذا شعر رونالدو أنه حقق كل ما في وسعه في أوروبا، فقد يكون الانتقال المربح إلى الصين وارد، حيث سبق واستقطب الدوري الصيني الممتاز بعض الأسماء الكبيرة في السنوات الأخيرة منها أوسكار وكارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو.

الانتقال إلى آسيا سيسمح له بالحصول على أجر ضخم أخير قبل أن يعلق حذاءه.

5- العودة إلى أحضان ريال مدريد

الخيار الأخير العودة إلى ريال مدريد، حيث إن النجم البرتغالي فقط تمكن من تحقيق 450 هدفًا في 438 مباراة مع اللوس بلانكوس ليكون أبرز أساطير النادي الملكي عبر تاريخه، وفي وقت سابق، كشف زميله في المنتخب البرتغالي خوسيه فونتي كيف ترك رونالدو الباب مفتوحًا دائمًا للعودة إلى البرنابيو في المستقبل.

وفاز الدون بثمانية ألقاب كبيرة في ريال مدريد منها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.