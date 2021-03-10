موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والتشكيل المتوقع.. نغييران في التشكيل الأساسي



الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجل من الجولة الـ12 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا،

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "يلا كورة"، أن موسيماني استقر على الدفع بأحمد رمضان "بيكهام" لقيادة الجبهة اليسرى في ظل الإصابات التي ضربت هذا المركز بداية من علي معلول ثم محمود وحيد.

ومن المقرر أن يقود هجوم الأهلي في هذه المباراة محمد شريف بعد الدفع بوالتر بواليا في لقاء فيتا كلوب الكونغولي والذي انتهى بنتيجة (2-2) ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط عن صاحب الصدارة فريق الزمالك إلا أن الفريق خاض عشر مباريات في البطولة المحلية بعد مرور 15 جولة.

في المقابل، يعتبر وضع الإسماعيلي محرج خلال هذا الموسم نظرًا لتواجد "الدراويش" في المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط.