شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز رايح جاى والإسماعيلى ينتظر 6 أهداف للاحتفال بالمئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ملعب برج العرب بالإسكندرية، لاستضافة مواجهة من العيار الثقيل بين الإسماعيلى والأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء باللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدورى الممتاز، والتقي الفريقان من قبل 117 مواجهة خلال المواسم ككل، حقق خلالهم الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة مقابل 61 للأهلى وتعادلا فى 33 مباراة.

ويتبقى للإسماعيلى 6 أهداف فقط للوصول إلى 100 هدف فى شباك الأهلى، بعد تسجيله 94 هدف، بينما سجل المارد الأحمر 172 هدف.

أول مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى كانت بالجزيرة موسم 48-49 و فاز الأهلي 2-0 سجلهما أحمد مكاوي بينما كانت أخر مباريات الفريقين كانت فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى يوم 11 سبتمبر 2020 وأنتهت بانتصار الأهلى بثلاثية دون رد سجلها على معلول وبادجى وأحمد الشيخ.

وأكبر فوز للإسماعيلي علي الأهلي كانت بنتيجة 4-3 في موسم 99-2000 وبنتيجة 4-2 موسم 64-65 وبنتيجة 4-1 موسم 63-64.

ويعد عوض عبد الرحمن ومحمد بركات هم هدافى الإسماعيلى فى شباك الأهلى برصيد 5 أهداف، يليهم “صلاح وعلى ومحسن” أبو جريشة وبشير عبد الصمد والنيجيري جون أوتاكا برصيد 4 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى حتى الآن.