شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يخاطب أندية الممتاز لتحديد مستضيف بطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، مخاطبة 8 أندية من الدورى الممتاز أبرزها، الأهلى والزمالك وسموحة والاتحاد السكندرى لاختيار منظم بطولة أفريقيا للأندية التى تم تحديد الفترة من 31 مارس الجارى و حتى 12 أبريل المقبل لإقامتها فى مصر.
وقال غزلان فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه حتى الأن لم يرسل أى نادى من الـ 8 موافقة على التنظيم ، مشيرا إلى أنه فى حالة إرسال موافقة من ناديين أو 3 سيقع الإختيار على من يدفع أعلى سعر خاصة أن النظام الجديد فى الإتحاد الأفريقى بالمزايدة.
يذكر أن بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة توقفت بعد نسخة 1992، وعادت من جديد عام 2009 بقطر وشهدت هذه النسخة مشاركة الزمالك بصفته بطلا لإفريقيا.
و أخر بطولة أفريقية نظمها النادى الأهلى فى عام 2019 قبل أن يتم تعليق البطولات فى 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا .