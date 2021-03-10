شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يخاطب أندية الممتاز لتحديد مستضيف بطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، مخاطبة 8 أندية من الدورى الممتاز أبرزها، الأهلى والزمالك وسموحة والاتحاد السكندرى لاختيار منظم بطولة أفريقيا للأندية التى تم تحديد الفترة من 31 مارس الجارى و حتى 12 أبريل المقبل لإقامتها فى مصر.

وقال غزلان فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه حتى الأن لم يرسل أى نادى من الـ 8 موافقة على التنظيم ، مشيرا إلى أنه فى حالة إرسال موافقة من ناديين أو 3 سيقع الإختيار على من يدفع أعلى سعر خاصة أن النظام الجديد فى الإتحاد الأفريقى بالمزايدة.

وأعلن الإتحاد الأفريقى للكرة الطائرة مؤخرا عن استضافة مصر للبطولة الأفريقية للأندية خلال الفترة 31 مارس الجاري وحتى 12 إبريل المقبل والمؤهلة للمشاركة فى كأس العالم للأندية لتعود إفريقيا للتمثيل العالمي لأول مرة منذ نسخة 2016 التى مثل فيها طلائع الجيش المصري القارة السمراء التى غابت عن المشاركة في أخر نسختين للبطولة اللتان اقيمتا في بولندا.