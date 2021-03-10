شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. شديد قناوى : أهوى الجلوس بالمنزل وعمل بعض الأكلات بايدى وأحب ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب شديد قناوى المدير الفني للمنيا .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا واحب عمل بعض الاكلات بايدى

ما الأكلة التى تفضلها ؟

الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى وعادل إمام

من مطربك المفضل ؟

أحب الأغانى القديمة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ميسى

النادى الذى تشجعه عالميا؟

برشلونة