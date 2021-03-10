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بره الملعب .. شديد قناوى : أهوى الجلوس بالمنزل وعمل بعض الأكلات بايدى وأحب ميسى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب شديد قناوى المدير الفني للمنيا .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا واحب عمل بعض الاكلات بايدى 

ما الأكلة التى تفضلها ؟

الأكل البيتى

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى وعادل إمام

من مطربك المفضل ؟

أحب الأغانى القديمة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

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 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟     

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟  

ميسى

النادى الذى تشجعه عالميا؟

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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