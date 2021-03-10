شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مدافع الاتحاد السكندرى عمرو الميدانى للمشاركة مع منتخب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد السورى لكرة القدم خطاباً رسمياً يُشير إلى طلب أستدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عمرو الميدانى للانضمام لصفوف منتخب بلاده، و من المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين وديتين مع منتخب بلاده وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد السورى، المباراة الودية الدولية الأولى أمام منتخب البحرين فى المنامة يوم 25 مارس الجاري بينما المباراة الودية الدولية الثانية ستكون أمام منتخب إيران فى طهران يوم 30 من الشهر نفسه.

وانفعل العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة والذي لم يلبي طموحات الفريق وجماهيره خاصة في ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلاله المركز السابع بعد انتهاء جميع مبارياته المؤجلة.

وبدأ حسام حسن كلامه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبي الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبيز

وهدد حسن حسن لاعبيه بعقوبات كبيرة لم يعلن عنها، لكنه توعد جميع اللاعبين المشاركين في المباراة بالعقوبات مطالبا كل لاعب بمشاهدة أدائه في المباراة ومحاسبة نفسه.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 بجدول ترتيب محتلا المركز السابع ويرتفع رصيد المحلة للنقطة 19 في المركز الـ11.