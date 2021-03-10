شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة : مصطفى محمد يشبه ليفاندوفيسكي .. والإسماعيلى فيه حاجة غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن نتائج قطبى الكرة المصرية فى دوري الأبطال الأفريقى بالنسخة الحالية غير مرضية للجماهير، وقال محمد عمارة فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نتائج الأهلى والزمالك فى دوري الأبطال غير مرضية سواء للجمهور أو إدارات الناديين، ويبقى صعودهم للدور التالى من البطولة على كف عفريت".

ويضيف محمد عمارة :" الأهلى رغم وصوله لمرمى فيتا كلوب بـ 20 فرصة إلا أن لاعبوه خاضوا المباراة برعونة واستهتار غير مقبول، ورأينا والتر بواليا يهدر إنفراد وفريقه متعادل، وتبقى فرص صعود الزمالك صعبة أيضاً، كنت أرى الفريق الأبيض أفضل قبل قدوم باتشيكو مع أن الفريق يضم نفس اللاعبين".

وتابع نجم الأهلى الأسبق: "الزمالك تأثر برحيل مصطفى محمد فهو المهاجم رقم 1 فى مصر، وأتوقع له التألق وأتمنى أن ينتقل للدوري الألمانى ليكون محطة له، لاسيما أن أدؤاه يشبه طريقة لعب ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألمانى".

وأردف محمد عمارة :"أرى حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر رائع ولكنه يحتاج اللعب فى نادى جماهيرى مثل الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى لذا لم يظهر مع الطلائع ، بينما أحمد فتوح لا يزال يحتاج للخبرة والتقل الدفاعى، وكان مثلى الأعلى طاهر أبو زيد وأحمد رمزى".

وعن مباراة الأهلى والاسماعيلى علق محمد عمارة :" ديربى خارج التوقعات ويصعب توقع نتيجته، وصعبان عليا حال الإسماعيلى تشعر أن الدراويش فيه حاجة غلط ، وغيابات الأهلى مؤثرة الليلة مثل على معلول ومحمود وحيد ".