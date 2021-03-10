شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: انتظروا تغييرات كثيرة فى الزمالك خلال 48 ساعة.. والأهلى "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك سوف يشهد تغييرات كثيرة خلال 48 ساعة مؤكداً أن نتائج الأهلى أفضل من الفارس الابيض فى دوري الأبطال الأفريقى، وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"حتى الآن لم يرحل باتشيكو عن الزمالك فمازال المدرب متواجد على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض ولكن خلال 48 ساعة سوف يحدث أشياء كثيرة للغاية".

ويضيف خالد الغندور:" نتائج الزمالك فى دوري الأبطال الأفريقى أسوأ من الأهلى، والفريق الأحمر مازال يملك فرصة للصعود للدور التالى بالبطولة بينما تبقى فرص صعود الزمالك صعبة".

وأردف خالد الغندور:" الأهلى تعرض للظلم فى المباراة الأخيرة بدوري الأبطال الأفريقى أمام فيتا كلوب واحتسبت ضده ركلة جزاء ليست صحيحة على الاطلاق، ومهاجمه والتر بواليا منحوس بطريقة غريبة للغاية".

وتصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة القادمة، حال رحيل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الحالي.

وسبق وتولي كارتيرون تدريب الزمالك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 أكتوبر 2020، وقاد الفريق خلال 31 مباراة، حقق خلالها الأبيض الفوز في 19 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 3 مواجهات فقط.