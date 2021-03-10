شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سلبية لييراميدز قبل مواجهة نكانا في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس كورونا، قبل مواجهة نكانا الزامبي.

ويحل نكانا بطل زامبيا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات. ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.