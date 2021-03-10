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مسحة سلبية لييراميدز قبل مواجهة نكانا في الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس ، قبل مواجهة نكانا الزامبي.

 

ويحل نكانا بطل زامبيا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

تأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

 

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.

فيما أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا والمحدد لها السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤمن رجال الافريقية للأمن والحراسة المباراة من بدايتها حتى نهايتها بخطة "الدوائر الأمنية"، مع تأمين طاقم التحكيم بقيادة البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

 ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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