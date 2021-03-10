شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سلبية لييراميدز قبل مواجهة نكانا في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس كورونا، قبل مواجهة نكانا الزامبي.
ويحل نكانا بطل زامبيا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
فيما أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا والمحدد لها السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويؤمن رجال الافريقية للأمن والحراسة المباراة من بدايتها حتى نهايتها بخطة "الدوائر الأمنية"، مع تأمين طاقم التحكيم بقيادة البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.
ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.