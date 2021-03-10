تقارير: برشلونة طلب التعاقد مع أجويرو رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الأربعاء، إن برشلونة قدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتفق الأرجنتيني مع إدارة ناديه على مبدأ التجديد من عدمه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Tyc الأرجنتينية بشكل حصري فإن برشلونة يبحث عن تمهيد الطريق لاستمرارية ليونيل ميسي بين جدران ملعب كامب نو، وبناء عليه فقد بدأ النادي التفاوض مع أحد المقربين من نجم الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية أن أجويرو هو أحد أصدقاء ميسي، حيث دافع الثنائي عن قميص منتخب واحد منذ زمن، ودائما ما كانا يتشاركان الغرفة سويا.

ويحاول خوان لابورتا -رئيس برشلونة الجديد- تجديد دماء الفريق الكتالوني وتعديل مساره بعد تراجع النتائج منذ بداية الموسم، وإن كانت أول مهامه هي حسم ملف التجديد لميسي والإبقاء على خدماته خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي بالتعاقد مع البالغ من العمر 33 عاما.